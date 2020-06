Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kellereinbrüche in Eicken

Mönchengladbach (ots)

In Eicken sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag (15. Juni) auf Dienstag (16. Juni) in die Kellerräume von drei Mehrfamilienhäusern eingebrochen.

An der Hohenzollernstraße hörte eine Zeugin gegen 22.30 Uhr verdächtige Geräusche. Am Morgen stellte sie Hebelmarken an Haus- und Kellertür fest.

Um 8.40 Uhr entdeckte eine Nachbarin eines weiteren Mehrfamilienhauses an der Hohenzollernstraße, dass in der Zeit seit 21 Uhr mehrere Kellerabteile geöffnet und durchwühlt wurden.

Beute machten die Täter in diesen beiden Fällen offenbar nicht.

Zwischen 20.30 und 7.45 Uhr stahlen Einbrecher aus einem Mehrfamilienhaus an der Eickener Höhe einen Fahrradtacho, zwei Akkus für ein E-Bike, Werkzeug und Kleidung. Auch dort wies die Haustür Hebelspuren auf.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

