Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mülfort: Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr sind in Mülfort aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen Wertgegenstände gestohlen worden.

Zunächst entwendete ein Täter aus einem auf einem Parkplatz am Stockholtweg abgestellten Auto zwei Taschen.

Kurz darauf klaute ein Täter an der Ottostraße eine Geldbörse aus einem Rucksack, der in der Fahrerkabine eines Firmen-Kleinlasters abgestellt war. Dabei überraschten den Mann Zeugen. Sie konnten den Täter zunächst festhalten, bevor er über die Parkplätze zweier Supermarkt-Filialen mit der Beute zu Fuß in Richtung Bresgespark flüchtete.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: schmächtig, schulter-langes, ungepflegtes Haar, albanischer Akzent, höchstwahrscheinlich Drogenkonsument. Er trug dunkle Oberbekleidung und eine komplett zerrissene Jeans-Hose. Am Tatort ließ er eine schwarze Stoff-Jacke der Marke "Jack and Jones" sowie eine Baseballkappe zurück, ebenso wie ein schwarzes Damenfahrrad der Marke McKenzie.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell