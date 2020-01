PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 21.01.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. BMW aufgebrochen, Friedrichsdorf, Seulberg, Ostpreußenstraße, 19.01.2020, 13.30 Uhr bis 20.01.2020, 09.30 Uhr

(pa)Fahrzeugteile im Wert von einigen Tausend Euro entwendeten Unbekannte von Sonntag auf Montag in Friedrichsdorf Seulberg. Ein BMW 5er Kombi war dort von Sonntagmittag bis Montagmorgen in der Ostpreußenstraße geparkt. Als der Fahrer des Wagens diesen wieder nutzen wollte, war dies nicht mehr möglich. Teilediebe hatten eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, die Türen geöffnet und mehrere Komponenten, darunter das Navigationsgerät, Teile der Mittelkonsole sowie das Lenkrad, ausgebaut und gestohlen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Kirchenwände mit Farbe beschmutzt, Friedrichsdorf, Talstraße, 17.01.2020, gg. 22.40 Uhr (pa)Wie am Montag festgestellt wurde, haben Vandalen in Friedrichsdorf eine Kirche mit Farbe verunstaltet. Vermutlich mit sogenannten "Paintball-Markierern" schossen die Unbekannten mehrere Farbkugeln gegen die Außenwände des in der Talstraße gelegenen Gotteshauses. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Tat am Freitagabend gegen 22.40 Uhr zugetragen haben muss. Der verursachte Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Schmierereien an Bürgerhaus, Wehrheim, Am Bürgerhaus, 17.01.2020, 16.00 Uhr bis 20.01.2020, 07.30 Uhr

(pa)Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte am Wochenende am Wehrheimer Bürgerhaus. Mit roter Sprühfarbe wurden im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sowohl die Fassade des Gebäudes als auch eine Steinmauer beschmiert. Die Polizeistation Usingen ermittelt in diesem Fall von Vandalismus und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Schwerverletzter bei Unfall an Autobahnauffahrt, L 3006 / A 661, Anschlussstelle Oberursel, 20.01.2020, gg. 15.50 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag musste ein 70-Jähriger Mann nach einem Auffahrunfall bei Oberursel in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer war gegen 15.50 Uhr mit seinem VW Golf aus Richtung Bad Homburg kommend auf der Landesstraße 3006 in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. Hinter dem Golf fuhr in gleicher Richtung eine 82-jährige BMW-Fahrerin. Beide beabsichtigten, auf die A 661 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Im Bereich der Autobahnauffahrt musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die 82-Jährige zu spät. Der BMW prallte gegen das Heck des Volkswagens. Der 70-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine nahegelegene Klinik. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

5. Rettungswagen ins Heck gefahren, K 766, zwischen Bad Homburg Ober-Erlenbach und Friedrichsdorf Seulberg, 20.01.2020, gg. 10.25 Uhr

(pa)Zwei leichtverletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge und einen Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro hatte ein Auffahrunfall am Montagvormittag auf der Kreisstraße 766 zu Folge. Ein Rettungswagen und zwei VW Caddy befuhren die K 766 in dieser Reihenfolge aus Richtung Ober-Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Seulberg. Als der 26 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens verkehrsbedingt stehen bleiben musste, hielt auch der hinter ihm fahrende 37-Jährige im vorderen VW Caddy an. Dem 30-jährigen Fahrer des hinteren Caddys gelang eine rechtzeitige Bremsung - mutmaßlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands - jedoch nicht mehr. Sein Wagen prallte gegen den seines Vordermannes und schob diesen auf das Heck des Rettungswagens. Dabei wurden sowohl der Rettungswagenfahrer als auch dessen 30-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Zudem kam die Feuerwehr aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe zur Reinigung der Fahrbahn zum Einsatz.

6. Mazda gestreift, Königstein im Taunus, Mammolshain, Kronthaler Straße, 19.01.2020, 20.00 Uhr bis 20.01.2020, 14.30 Uhr

(pa)In Königstein Mammolshain suchte nach einem Verkehrsunfall der oder die Verantwortliche das Weite. Der Fahrer eines schwarzen Mazda 6 hatte diesen am Sonntagabend am Straßenrand der Kronthaler Straße in Höhe der Hausnummer 8 geparkt. Am Montagnachmittag musste er dann eine frische Beschädigung am linken Kotflügel seines Wagens feststellen. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Mazda im Vorbeifahren touchiert. Statt anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, war die verantwortliche Person jedoch davongefahren. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Königstein erbittet Zeugenhinweise unter (06174) 9266 - 0.

