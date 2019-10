Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Getränkehandel festgenommen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Die Polizei hat am Montag, 30. September, in der Straße Laubenhof drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Gegen 2.25 Uhr kletterten ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger über den Zaun auf den Hof des Getränkehandels und sahen sich dort um. Als die Alarmanlage anging, ergriffen sie die Flucht und stiegen in den an der Ecke Laubenhof/Krablerstraße geparkten Mercedes eines weiteren 19-Jährigen. Noch bevor die Verdächtigen wegfahren konnten, wurden sie von der alarmierten Polizei vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie am Mittag wieder freigelassen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei Tatverdächtigen bereits am 23.September und am 29.September in den Getränkehandel eingebrochen sind. Bei den beiden ersten Einbrüchen wurden Bargeld und Getränke gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls in mehreren Fällen gegen die drei Verdächtigen. /bw

