POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falscher Wasserwerker stiehlt Schmuck aus zwei Wohnungen

Essen (ots)

45476 Mh.-Styrum: Ein dreister Trickdieb, der sich als Wasserwerker ausgab, hat am Freitag, 27. September, aus zwei Wohnungen an der Moritzstraße Schmuck gestohlen. Gegen 15 Uhr bestahl er erst eine 84-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, dann deren 82-jährigen Nachbarn. In beiden Fällen gab er sich als Mitarbeiter des Wasserwerkes aus und bat die Senioren, sich ins Badezimmer zu begeben, während er den Raum verließ, um angeblich etwas anderes kontrollierte. Stattdessen durchsuchte er Schränke und Schubladen in den Wohnungen und entwendete Schmuck. Erst später bemerkten die Senioren, dass sie von dem dreisten Mann bestohlen wurden. Der Unbekannte ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, von schlanker Statur und zirka 1,75 Meter groß. Er sprach akzentfrei Deutsch, war dunkel gekleidet und hatte eine dunkle Basecap auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

