Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld u. Klingenmünster - PKW aufgebrochen

Steinfeld u. Klingenmünster (ots)

Am 09.03.2019 kam es gleich zu zwei PKW Aufbrüchen im Bereich der Polizeiinspektion Bad Bergzabern. Zwischen 11:45 Uhr und 13:10 Uhr wurde die Seitenscheibe an einem Ford, welcher auf dem Parkplatz vor der Burg Landeck in Klingenmünster stand, beschädigt. Zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr wurde ebenfalls die Seitenscheibe an einem PKW, vor dem Kakteenland in Steinfeld, aufgebrochen. In beiden Fällen hatten es die Diebe auf die im Auto befindlichen Handtaschen abgesehen. Wir weisen nochmals daraufhin keine Wertgegenstände und Taschen oder Rucksäcke im Auto zulassen. Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell