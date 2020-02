Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand auf der A 6 - Mercedes ausgebrannt - Fahrer unverletzt - Verkehrssperrungen

Mannheim (ots)

Am Dienstag, kurz nach 14 Uhr geriet ein Mercedes auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Mannheim und dem Autobahnkreuz Mannheim, in Fahrtrichtung Mannheim, in Brand. Der Fahrer, der alleine unterwegs war, hatte die Rauchentwicklung rechtzeitig bemerkt, sein Auto auf den Standstreifen gefahren und war ausgestiegen, er blieb unverletzt. Die Wache Süd der Feuerwehr Mannheim löschte den in Vollbrand stehenden Mercedes. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn bis gegen 14.30 Uhr voll gesperrt werden, anschließend konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Nach dem Ende der Löscharbeiten und nachdem das Auto abgeschleppt worden war, war die Strecke um 15.45 Uhr wieder frei befahrbar.

