Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - 83-jähriger Autofahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Bippen (ots)

Bei einem Unfall auf der Ankumer Straße (L 73) erlitt ein 83 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen. Der Mann befuhr gegen 16.35 Uhr die Landesstraße in Richtung Bippen, als er eine auf der Fahrbahn haltende Arbeitsmaschine übersah. Er fuhr auf den Teleskoplader auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Als der Pkw des Mannes zu qualmen begann, zogen Ersthelfer ihn aus dem Auto heraus und versorgten den Senior. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell