Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Buersche Straße- roter Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend in der Buerschen Straße ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens war gegen 18.45 Uhr von der Alten Poststraße kommend in Richtung des Schinkels unterwegs und überholte hinter der Einmündung zur Bohmter Straße trotz Gegenverkehrs einen grauen BMW. Dessen Fahrer musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß der anderen Autos zu vermeiden, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Ford. Der Unfallverursacher im roten Kleinwagen setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei unter 0541/327-2215 in Verbindung zu setzen.

