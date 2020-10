Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Osnabrück (ots)

In der Johannisstraße, zwischen der Großen Rosenstraße und der Hubert-Eichholz-Gasse, geriet in der Nacht zu Mittwoch eine Gaststätte ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 21.25 und 08.10 Uhr über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen dort zwei Spielautomaten auf. Sie stahlen das darin befindliche Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 zu melden.

