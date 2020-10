Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Brandstiftung am Alfsee- Schaden geht in die Millionen

Rieste (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es am Alfsee zu einem schadensträchtigen Brand. Passanten hatten gegen 00.30 Uhr Feuer im Bereich des dortigen Natur-und Bildungszentrums bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehren aus Rieste und Alfhausen wenig später in der Straße Am Bootshafen ankamen, standen der große Holzbau und ein in der Nähe befindlicher und zu einem Cafe gehörender Holzpavillon bereits im Vollbrand. Letzendlich waren beide Gebäude nicht mehr zu retten und wurden durch die Flammen nahezu zerstört. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und geht von einer vorsätzlich begangenen Straftat aus. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 3.000.000 Euro geschätzt, Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wegen der Annahme einer Brandstiftung ist der weitere Bereich um den Einsatzort durch die Polizei und unter Beteiligung eines Hubschraubers nach Verdächtigen abgesucht worden. Diese Suche blieb erfolglos. Die Ermittler der Bersenbrücker Polizei bitten um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten. Telefon: 05439-9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell