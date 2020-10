Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unfall in Bruchmühlen - vier Schwerverletzte

Melle (ots)

Bei einem Unfall auf der Meller Straße (L 90) wurden am Mittwochabend die vier Insassen eines VW Lupo schwer verletzt. Eine 18-Jährige aus dem Kreis Herford befuhr gegen 21.15 Uhr die Landesstraße in Richtung Melle, als sie am Ende einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen einen Baum, wurde anschließend über die Fahrbahn geschleudert und touchierte ein Verkehrszeichen, bevor der Wagen in der Berme zum Stillstand kam. Die 18-jährige Fahrerin und ihre drei Mitfahrer (ein 16-Jähriger aus dem Kreis Herford, eine 17-Jährige aus Melle und ein 18-Jähriger aus dem Kreis Herford) zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Kleinwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt.

