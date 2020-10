Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Maschinenbaufirma an der Straße Im Westerbruch ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19.30 und 06.50 Uhr Zutritt zu dem Gebäudekomplex und brachen in einem Büroraum mehrere Schränke auf. Die Einbrecher stahlen Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, oder Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

