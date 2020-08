Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartengeräte entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Am Berge, Dienstag, 21.07.20, 08.00 Uhr - Sonntag, 02.08.20, 18.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In der Zeit von Dienstag, 21.07.20, 08.00 Uhr bis Sonntag, 02.08.20, 18.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Carport in Kalefeld, in der Straße Am Berge mehrere maschinell betriebene Gartenwerkzeuge. Der oder die Täter gelangten durch mehrere unverschlossene Türen auf das Grundstück der Geschädigten und entwendeten dort eine Motorsäge, einen Laubsauger und eine Elektro-Heckenschere. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum in der Straße Am Berge verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen.

