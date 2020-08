Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 1,95 Promille auf dem Fahrrad

Northeim (ots)

Northeim, Weißer Budenweg,Sonntag,02.August 2020, gegen 12.20 Uhr

NORTHEIM (Mir) Am Sonntag, gegen 12.20 Uhr, konnte im Bereich des Weißen Budenweges, ein 33-jähriger Litauer, welcher unter Alkoholeinfluss stand, auf einen Fahrrad fahrend, festgestellt werden. Der 33-Jährige war augenscheinlich nicht mehr in der Lage sein Fahrrad zu führen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Beschuldigten entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit in Verkehr eingeleitet. Da der 33-jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde seitens der StA Göttingen eine Sicherheitsleistung angeordnet, um die Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen.

