POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz (ots)

Zwischen 19 Uhr am 8. Oktober (Dienstag) und 9.15 Uhr am 9. Oktober (Mittwoch) drangen unbekannte Täter in mehrere parkende Pkw ein.

An der Straße Frankenring stahlen sie eine Softshelljacke und eine Sommerjacke aus einem Fahrzeug. Indem sie eine Seitenscheibe einschlugen, drangen Unbekannte in einen parkenden Pkw an der Leipziger Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Auf dieselbe Weise öffneten Unbekannte gewaltsam einen Pkw, der an der Straße Oidtmannhof stand. Hier stahlen sie anschließend einen Laptop sowie eine Sonnenbrille aus dem Innenraum.

Zigaretten sowie eine digitale Spiegelreflexkamera mit zwei Teleobjektiven in einer Kameratasche stahlen die Täter aus einem an der Straße Karolingerring parkenden Pkw.

An der Weezer Straße wurde eine Schminktasche aus einem parkenden Fahrzeug gestohlen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

