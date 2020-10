Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/Bohmte: Gestohlener Kastenwagen an der Danziger Straße aufgefunden

Belm (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 27.09.2020, wurde vom Hof eines Gasthauses an der Bremer Straße ein weißer Renault Kangoo gestohlen. Das Fahrzeug mit der großflächigen Aufschrift "Landgasthaus Gieseke-Asshorn" wurde gestern Vormittag auf einem Parkplatz an der Danziger Straße aufgefunden. Die Polizei in Bohmte bittet um Hinweise auf die Personen, die den Wagen dort abgestellt haben und auch darauf, seit wann der Kastenwagen schon auf dem Parkplatz gestanden hat. Telefon: 05471/9710.

