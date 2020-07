Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefährliches Spiel (11/0927) 09.07.2020, 09:07 Uhr

Speyer (ots)

Durch eine Zeugin wird am Donnerstagmorgen eine vermummte Person in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer gemeldet, welche eine Schusswaffe mit sich führen würde. An der genannten Örtlichkeit konnten Beamte der Polizeiinspektion Speyer einen 13-jährigen feststellen, der mittels eines Fahrradschlosses an einen dortigen Pfosten festgemacht war. Es konnte ermittelt werden, dass der 13-jährige Teilnehmer eines "Räuber und Gendarm Spiels" war. Ziel des Spiels war es, ihn mittels einer bereitgehaltenen Rechenaufgabe zu befreien. Die gemeldete Schusswaffe, die bei dem 13-jährigen Jungen aufgefunden werden konnte, stellte sich als Spielzeugpistole heraus, war jedoch auf die Entfernung leicht mit einer echten Schusswaffe zu verwechseln. Der Junge sowie die weiteren Spielkameraden wurden hinsichtlich der Gefährlichkeit und Außenwirkung entsprechend aufgeklärt und sensibilisiert.

