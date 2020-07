Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebe flüchten zunächst, werden aber gestellt (37/1608) 08.07.2020, 13:30

Speyer (ots)

Durch Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in der Iggelheimer Straße in Speyer, werden zwei flüchtige Ladendiebe gemeldet. Diese wollten zuvor diverse Kosmetikartikel im Wert von 19,18 Euro entwenden, was aber von den Mitarbeitern des Einkaufmarktes bemerkt wurde, woraufhin die Täter flüchteten. Ein mutiger Zeuge und eine Mitarbeiterin versuchten einen der Täter fußläufig zu verfolgen, dieser warf dabei mit Steinen nach ihnen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 20-jährige Flüchtige konnte schließlich mit einem in Tatortnähe bereit gestelltem Fahrrad kurzzeitig entkommen. Kurz darauf konnten beide Täter durch die Polizei ermittelt werden.

