Polizei Düren

POL-DN: Auto-Doppelgänger

Düren (ots)

Am Sonntag wurde die Polizei zu einem kuriosen Einsatz gerufen. Eine Pkw-Halterin hatte einen Wagen entdeckt, der ihrem eigenen zum Verwechseln ähnlich sah. Vermutlich hatte es dessen Nutzer auch genau darauf angelegt.

Bereits seit einiger Zeit wusste die 35 Jahre alte Frau aus Kreuzau, dass im Kreis Düren ein Fahrzeug existiert, welches nicht nur vom gleichen Typ und gleicher Farbe ist wie ihr eigenes Auto, sondern an dem auch die gleichen Kennzeichen angebracht sind. Sie hatte sogar schon Bußgeldbescheide bekommen, auf denen vermeintlich "ihr" Fahrzeug mit einer männlichen Person am Steuer bei Geschwindigkeitsverstößen abgebildet war. Mit eigenen Augen gesehen hatte sie das "Doppelgänger"-Fahrzeug jedoch noch nicht - bis sie am Sonntagnachmittag den Hinweis erhielt, der Wagen stünde in Düren. Die Kreuzauerein fand das Auto tatsächlich an der Monschauer Straße und informierte die Polizei. Bevor diese allerdings eintraf kam ein Mann hinzu, stieg ein und fuhr davon.

Anhand eingeleiteter Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor Ort sowie aufgrund einer guten Personenbeschreibung richtete sich der Verdacht zeitnah gegen einen 25 Jahre alten, polizeibekannten Mann aus Düren. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige mit dem Vorwurf der Urkundenfälschung gefertigt. Da der Verdächtige nachweislich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommt der entsprechende Tatvorwurf noch hinzu. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell