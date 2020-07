Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Kontrollen in Dudenhofen und Speyer (29/1406) 08.07.2020, 09:30-11:30 Uhr, 13:00-13:50 Uhr

Dudenhofen (ots)

Sieben kontrollierte Fahrzeuge, drei Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente bzw. technischer Mängel am Fahrzeug und eine Verwarnung wegen nicht mitgeführter Warnweste, war die Bilanz der Polizei, die sie im Rahmen einer zweistündigen Kontrolle in der Neustadter Straße, in Dudenhofen, am Mittwochvormittag zog. Zudem wurden zwölf Fahrradkontrollen durchgeführt, es kam hierbei zu keinerlei Beanstandungen.

In der Auestraße, in Speyer, kontrollierten die Beamten, am Mittwochmittag, im Rahmen einer fast einstündigen Kontrolle fünf Fahrzeuge, stellten dabei drei Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente bzw. technischer Mängel am Fahrzeug aus und verwarnten wegen nicht mitgeführter Zulassungsbescheinigung Teil I und nicht mitgeführter Warnweste.

