Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht/Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Montag (18.03.2020) kam es gegen 13:45 Uhr auf der Kervenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-jähriger Dortmunder wollte auf der Kervenheimer Straße in Fahrtrichtung Weeze mit seinem VW einen vor ihm fahrenden Mercedes und den davor fahrenden LKW überholen. Er kündigte den Überholvorgang an und scherte aus. Kurz bevor er auf Höhe des Mercedes war scherte dieser wiederum zum Überholvorgang aus, weshalb der 18-Jährige eine Vollbremsung vollzog und nach links auswich um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver geriet der 18-jährige Dortmunder in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Der Mercedesfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern, während der Fahrer des LKW, dem 18-Jährigen zur Hilfe kam. Glücklicherweise blieb der 18-Jährige unverletzt.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cp)

