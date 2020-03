Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Rindern

Bagger samt Anhänger von Baustelle gestohlen

Kleve-Rindern (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen (16. März 2020) entwendeten unbekannte Täter von einem Baustellengelände am Drususdeich einen Bagger samt Anhänger. Bei dem Bagger handelte es sich um ein rot-silberfarbenes Modell der Marke Takeuchi ohne amtliches Kennzeichen. Der Anhänger der Marke Peters trug das niederländische Kennzeichen WZ022Z. Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge oder zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

