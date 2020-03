Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geldautomatensprengung

Täter flüchten

Straelen (ots)

In der Nacht von Montag (16.03.2020) auf Dienstag (17.03.2020) kam es gegen 03:40 Uhr im Bereich der Kuhstraße zu einer versuchten Geldautomatensprengung an einem Bankautomat. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cp)

