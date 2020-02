Polizei Münster

POL-MS: Handy in Gartenanlage geraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach dem Raub eines Handys am Mittwochvormittag (19.2., 10.45 Uhr) an der Werlandstraße sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unbekannter sprach eine 48-Jährige in einer Gartenanlage an, droht mit einem Messer in der Hand und forderte Bargeld. Da die Münsteranerin kein Geld dabei hatte, schnappte sich der Täter das Mobiltelefon und eine Schachtel Zigaretten aus ihrer Hand und flüchtete. Der Unbekannte ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat kurze, dunkelbraune Haare. Er trug eine blau-graue Jacke, eine dunkle Hose und vermutlich ein kariertes Hemd.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

