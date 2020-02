Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Riemsloh: Erneut Brand in Stallgebäude

Melle (ots)

Wie bereits in der vergangenen Woche geschehen, brach am Samstagmittag in einem Stallgebäude eines an der Straße Waldbrink gelegenen Anwesens Feuer aus. Ein Anwohner hatte gegen 12.45 Uhr den Brand in dem als Strohlager genutzen Dachstuhls bemerkt und den Notruf gewählt. Es gelang den alarmierten Bewohnern noch rechtzeitig die vier im Stallgebäude untergebrachten Pferde in Sicherheit zu bringen. Die Einsatzkräfte mehrerer Ortsfeuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf und schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

