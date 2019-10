Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 17.30 Uhr stellte ein 51-jähriger Mann seinen schwarzen Nissan Qashqai im Crailsheimer Weg in Ludwigsburg, im Bereich seiner Wohnanschrift, ordnungsgemäß ab. Als der Geschädigte am nächsten Morgen gegen 08.10 Uhr zu seinem Wagen kam musste er feststellen, dass die komplette Beifahrerseite zerkratzt worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Crailsheimer Straße machen konnten oder Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, bzw. Täter geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 zu melden.

