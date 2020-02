Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Kondomautomat aufgebrochen

Bohmte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen aufgebrochenen Kondomautomaten auf dem Sportplatzgelände in der Straße An der Egge abgelegt. Ob sie den Inhalt des braunen Kastens mitgenommen haben, oder dieser vor der Tat bereits leer war, ist noch unklar. Auch die Herkunft des Automaten ist momentan noch nicht geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Spielplatz gegenüber der Grundschulen bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell