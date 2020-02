Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch bei Blau-Weiß Schinkel

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte auf dem Sportplatzgelände von Blau-Weiß Schinkel am Gretescher Weg in eine kleine Holzhütte eingebrochen. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam die Zugangstür und nahmen eine Axt, ein Beil und ein Radio mit. Zudem beschmierten die Kriminellen den Innenraum sowie die Außenwand mit roter Sprayfarbe. Wer Hinweise in der Sache geben kann, setzt sich bitte mit der Osnabrücker Polizei in Verbindung. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

