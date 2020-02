Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Buer: Einbruch in die Lindenschule

Melle (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in die Lindenschule an der Straße Hilgensele eingebrochen. Durch Aufhebeln der Haupteingangstür verschafften sich die Täter zunächst Zugang in das Gebäude, wo sie drei weitere Türen zu Büroräumen gewaltsam öffneten. In der Folge durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schreibtische von insgesamt fünf Räumen, nahmen aber keine Gegestände mit. Die Meller Polizei ist an Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen interessiert, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05422/920600.

