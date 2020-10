Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeuge überrascht jugendliche Farbschmierer - Täter flüchten unerkannt

Osnabrück (ots)

Ein 52-Jähriger befand sich am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, als er gegen 05.15 Uhr im Bereich der Bahnunterführung am Seilerweg auf drei Jugendliche aufmerksam wurde. Die Unbekannten beschmierten eine Mauer mit Farbe, weshalb der Zeuge die Personen ansprach. Die dunkel gekleideten Schmierfinken flüchteten daraufhin mit augenscheinlich älteren Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen. Der 52-Jährige verfolgte einen Unbekannten, der in Richtung Heideweg fuhr, verlor die Person dann jedoch aus den Augen. Der Jugendliche trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit grüner Kapuze, eine dunkle Jogginghose und einen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder den Flüchtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell