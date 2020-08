Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hornissen belästigen Friedhofsbesucher

Winterbach (ots)

Am Samstagmittag teilte ein Anwohner von Winterbach mit, dass sich zwischen Winterbach und Niederhausen, in Höhe des dortigen Friedhofes Glascontainer befinden, in welchen offenbar Hornissen nisten. Hierdurch seien schon mehrere Besucher des Friedhofes belästigt und sogar attackiert worden. In Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter des NABU (Naturschutzbund Rheinland-Pfalz) wurde die Situation vor Ort begutachtet. Es wurde festgestellt, dass sich in einem Container ca. 100 Hornissen befanden, die unter Naturschutz stehen. Die Gefahrenstelle wurde durch den Ortsbürgermeister mit einem Hinweisschild versehen und mit Flatterband abgesperrt. | piwfb

