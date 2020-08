Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Ausgehobene Gully-Deckel/Gefährlicher Eingriff in den Straßeverkehr

Polizei Pirmasens (ots)

Am 16.08.2020, etwa gegen 01:30 Uhr, beschädigte sich ein 58-jähriger Mann aus Pirmasens im Bereich In der Walsterwiese/Lukasstraße den Reifen seines Fahrzeuges. Zu spät hatte er bemerkt, dass durch bislang unbekannte Täter ein Gully-Deckel ausgehoben worden war. Zuvor war in dem besagten Bereich eine Gruppe Jugendlicher festgestellt werden.

Im Bereich Poissystraße konnte in den Morgenstunden ein weiterer schlechtsitzender Gully-Deckel festgestellt werden. Vermutlich war der Deckel nach Herausheben wieder etwas verdreht wiedereingesetzt worden. Eine Gefahr für Fahrzeuge bestand nicht. Jedoch konnte dort ganz in der Nähe bei der Suche nach weiteren Gefahrenstellen ein weiterer, direkt am Fahrbahnrand herausgenommener Gully-Deckel festgestellt und wiedereingesetzt werden. Zu einem schädigenden Ereignis oder Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es hier nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

