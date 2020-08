Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Einbruch in Handwerksbetrieb

Polizei Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 14.08.2020, 07:30 Uhr und 15.08.2020, 06:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Handwerksbetriebs in der Winzler Straße in Pirmasens ein. Nach bisherigen Feststellungen wurden aus dem Lagerraum des Betriebs diverse Baumaschinen im Wert von über 10.000 Euro entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell