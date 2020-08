Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.08.2020, 00:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Fruchtmarktstraße SV: Ein 15-jähriger Junge der in Begleitung seines Freundes zu Fuß in der Fruchtmarktstraße unterwegs war, wurden zunächst Zeugen von Streitigkeiten zwischen einem Pärchen und einer männlichen Person. Nachdem sich die beiden dazu entschlossen haben ihren Weg fortzuschreiten, wurde der 15-jährige Jugendliche plötzlich und unvermittelt von einem der Streithähne von hinten angegriffen und von dem Täter niedergeschlagen. Das Opfer erlitt durch die Schläge oberflächliche blutende Verletzungen und Schürfwunden. Der Täter, ca. 180 - 185 cm groß, 30 - 40 Jahre, schwarze Haare mit Bart unter anderem mit einem weißen T-Shirt bekleidet, entfernte sich nach der Tat in Richtung ZOB Zweibrücken. | pizw

