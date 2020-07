Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Einbruch in Apotheke - nichts gestohlen

Freiburg (ots)

Ein Einbruch in eine Apotheke in Bernau wurde am Mittwoch, 29.07.2020, bemerkt. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in den Notdienstraum. Von dort unternahm die Täterschaft jedoch keinen weiteren Versuch mehr, die Türe zur den eigentlichen Verkaufsräumen aufzubrechen. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro. Der Einbruch muss zwischen Montag und Mittwoch passiert sein.

