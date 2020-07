Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbrüche in Vereinsheime

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 30.07.2020, haben Einbrecher zwei Vereinsheime in Stühlingen heimgesucht. Betroffen waren die Gebäude am Sportplatz und auf dem Hundeplatz. In beiden Fällen wurde mit einem Steinen Scheiben eingeschlagen. Während aus dem Gebäude am Hundeplatz nach derzeitigem Kenntnisstand nichts gestohlen wurde und auch der Sachschaden überschaubar blieb, wurden aus dem Sportlerheim zumindest Süßigkeiten mitgenommen und am Gebäude ein beträchtlicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Der Einbruch ins Sportlerheim fand am Mittwochabend, 29.07.2020, ab ca. 23:00 Uhr, statt. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) ermittelt.

