Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - schwarzer Pkw gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2020, gegen 11:15 Uhr, hat die unbekannte Fahrerin eines schwarzen Pkws in WT-Tiengen einen geparkten Nissan gestreift und ist anschließend geflüchtet. Die unbekannte Frau befuhr die Schulstraße entgegen der dort geltenden Einbahnstraßenregelung in Richtung der Hauptstraße. Dabei touchierte sie den aus ihrer Sicht rechts am Straßenrand stehenden Nissan. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich die Frau. Ihr Pkw war schwarz mit vermutlich WT-Kennzeichen. Die gesuchte Fahrerin war älter und hatte weiße Haare. Möglicherweise ist das unzulässige Fahrverhalten der Frau aufgefallen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell