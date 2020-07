Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - unfallbeteiligter Rollerfahrer gesucht!

Am Donnerstag, 30.07.2020, hat sich eine 15-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg leicht verletzt. Gegen 12:50 Uhr war das Mädchen von der Allmendstraße in die bevorrechtigte Grundholzer Straße eingefahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden Rollerfahrer. Die beiden stießen zusammen. Nach einem Gespräch verließen die beiden Unfallbeteiligten in gegenseitigem Einverständnis die Unfallstelle. Da das Mädchen allerdings immer stärkere Schmerzen bekam, wurde von Passanten der Rettungsdienst verständigt, der die Verletzte ins Krankenhaus zur ambulante Versorgung brachte. Der blaue Roller wurde von einem jungen Mann gelenkt. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet diesen, sich zu melden.

