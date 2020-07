Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Präg: Motorradfahrer kommt in Kurve zu Fall - verletzt ins Krankenhaus

Am Donnerstagabend, 30.07.2020, kam auf der L 149 zwischen Präg und Bernau ein Motorradfahrer zu Fall. Der 23-jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Kurz vor 21:00 Uhr war der Yamaha-Fahrer in einer Kurve gestürzt. Er gab an, auf eine Ölspur geraten zu sein. Nach einer ersten Spurenauswertung scheint es aber vielmehr, dass die Ölspur durch den selbst verschuldeten Sturz verursacht wurde. Die Feuerwehr streute die Spur ab. Die Ermittlungen dauern an.

