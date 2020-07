Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Freiburg (ots)

Bei einem Sturz auf der Kreisstraße zwischen Schwörstadt und Dossenbach am Donnerstagmittag, 30.07.2020, hat sich ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 22-jährige war gegen 14:45 Uhr zu schnell in eine Kurve gefahren. Er musste deshalb bremsen. Hierdurch geriet er von der Straße, kam ins Schlingern und stürzte. Hierbei erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Seine Maschine, eine Yamaha, war einen Abhang hinuntergerutscht und wurde beschädigt wie auch ein Pfosten einer Leitplanke. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

