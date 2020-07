Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Haltingen: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In einer Kleingartenanlage im Entenschwumm wurden vermutlich von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Bislang wurden an neun Hütten oder Schuppen entsprechende Aufbruchspuren gefunden. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht genauer bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug geben können.

