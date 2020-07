POL-FR: Ihringen - Cabriofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Freiburg

Ihringen - Am 29.07.2020 gegen 18:50 Uhr fuhr ein 10-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Eisenbahnstraße. Auf der Höhe einer Gaststätte möchte ein Pkw-Fahrer nach links in den dortigen Hof einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision des Fahrzeuges mit dem Hinterrad des Fahrrades. Infolgedessen stürzte das Kind mit dem Fahrrad gegen die Hauswand und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkws stieg danach kurz aus und entfernte sich danach wieder von der Unfallstelle. Die Polizei erlangte erst am Morgen des 30.07. Kenntnis des Unfalles, so dass der Fahrer nicht mehr festgestellt werden konnte. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein silbernes Cabrio, besetzt mit 4 Personen handelte. Die Polizei Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07667/9117-0 zu melden.

