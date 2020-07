Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - beide müssen in Krankenhäusern versorgt werden

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstag, 30.07.2020, auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Rheinfelden. Gegen 12:10 Uhr hatte der dort tätige Sicherheitsdienst sowohl die Polizei als auch den Rettungsdienst angefordert. Die Situation hatte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte beruhigt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 25 Jahre alter Mann einen 26-jährigen angriff. Dieser setzte sich zur Wehr. Hierbei soll der Angreifer einen Hammer, der andere ein Messer eingesetzt haben. Mit einer Kopfplatzwunde und einer kleinen Schnittverletzung an der Hand kamen die Männer in verschiedene Krankenhäuser zur Wundversorgung. Der Hammer wurde beschlagnahmt, ein Messer konnte nicht gefunden werden. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.

