Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Geld von Tannenbäumen geklaut

Landkreis (ots)

Im Rahmen der Tannenbaumaktion, die in vielen Orten am vergangenen Wochenende stattfand, wurden mehrere Tüten mit Geld gestohlen, die an den Bäumen befestigt wurden. Das Geld ist üblicherweise als Spende für die jeweilige Organisation gedacht, die sich um die Abholung der Bäume kümmern. Es wurden Diebstähle unter anderem in Geeste, Meppen und Papenburg gemeldet. Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzten.

