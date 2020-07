Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Verkehrsunfall mit beteiligter Fußgängerin

Freiburg (ots)

Titisee-Neustadt - Verkehrsunfall mit beteiligter Fußgängerin

Am Donnerstag, den 30.07.2020, gg. 16:00 Uhr befuhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Bei der Kirche und wollte nach links in die Scheuerlenstraße abbiegen, als eine 59-jährige Fußgängerin die Fahrbahn überqueren wollte. Der Pkw-Fahrer übersah hierbei die Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde beim Zusammenstoß mit dem Pkw glücklicherweise nur leicht verletzt.

Feldberg-Bärental - Kradunfall

Am Donnerstag, den 30.07.2020, gg. 16:10 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer den Stephansbühlweg in Feldberg-Bärental. Als er nach links in Richtung Altglashütten abbiegen möchte, übersieht er hierbei einen von links kommenden 61-jährigen Motorradfahrer. Infolge der Kollision stürzte der Kradfahrer, aber blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651/9336-140

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell