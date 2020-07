Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Präg: Einbruchsversuch in Hotel

Freiburg (ots)

Ein Einbruchsversuch in ein Hotel in Todtnau-Präg wurde am Donnerstag, 30.07.2020, bekannt. Vermutlich lag die Tatzeit auch in der Nacht zum Montag, 27.07.2020, wie auch bei dem Einbruch in eine nahegelegene Pension. Jedoch gelang es dem und den Tätern nicht, ins Hotel zu kommen. Die dadurch beschädigte Terrassentüre wurde erst jetzt bemerkt. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

