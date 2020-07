Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Brand in Lagerhalle - geringer Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Lagerhallenbrand auf dem Gelände eines Betriebes im Trottäcker in Bad Säckingen sind am Donnerstagmittag, 30.07.2020, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 16:40 Uhr war die Meldung bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Wie sich herausstellte, hatten sich Batterien in einem Lagerschrank entzündet. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden blieb mit mehreren tausend Euro überschaubar. Die Brandursache ist unbekannt.

