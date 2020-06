Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Kindergarten

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen (15. Juni 2020) in einen Kindergarten an der Alte[n] Weezer Straße ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dazu brachen sie auch eine weitere Bürotür auf. Entwendet wurden mehrere Laptops und eine Kamera. Am Sonntag gegen 15:30 Uhr sah eine Anwohnerin, wie eine männliche Person zwei Tüten vom Gelände des Kindergartens aus über den Zaun des Grundstücks warf und dann in Richtung Alte Weezer Straße lief. Sie würde den Mann wie folgt beschreiben: ca. 170-175cm groß, etwa 35-40 Jahre alt, mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Der Unbekannte habe kurze dunkle Haare und einen dunklen Schnurrbart gehabt. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und vermutlich mit einem roten Pullover. Er hatte einen roten Einkaufsbeutel und eine weiße Plastiktüte bei sich. Weitere Zeugenhinweise bitte unter 02823 1080 an die Kripo Kleve. (cs)

