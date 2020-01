Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Unfall zwischen Lkw und zwei Autos, Unfallaufnahme in vollen Gange, Verkehrsbehinderungen (Pressemeldung 1)

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Dienstag gegen 08.50 Uhr kam es an der Kreuzung Bürstadter Straße/ Bundesstraße 44 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und zwei Pkw. Aufgrund des Verkehrsunfall kommt es derzeit rund um die Unfallstelle und auf der Bundesstraße 44 in Fahrtrichtung Mannheim-Waldhof zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallaufnahme ist derzeit in vollen Gange. Rettungsdienste sind im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell